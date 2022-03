PlayStation deve evolversi o morirà entro dieci anni, la previsione di Michael Pachter

Michael Pachter non ha dubbi: PlayStation scomparirà dalla scena nel giro di dieci anni se non si evolverà, è quanto afferma il celebre analista durante un podcast, nel qual ha espresso molto chiaramente la sua opinione riguardo la "battaglia" tra Sony e Microsoft.

L'analista afferma che "Sony è spacciata, se non si evolverà", ribadendo che PlayStation si trova ora a dover competere contro un colosso sempre più agguerrito come Microsoft, che integra nell'ecosistema Xbox realtà come Bethesda, Activision e Blizzard.

"PlayStation è condannata, penso che smetterà di esistere in questa forma, se non cambierà. Non possono competere, non hanno alcuna possibilità di farlo. Non si tratta di essere indietro di qualche anno, è proprio un gap insuperabile. In questa forma, PlayStation non durerà più di dieci anni."

Per quanto diretto (ma Michael Pachter è famoso per le sue "sparate") il ragionamento che fa l'analista riguarda il business di PlayStation così come lo conosciamo oggi, a suo avviso non più sostenibile sulla lunga distanza, Sony dovrà quindi cambiare le strategie per il brand PlayStation con l'obiettivo di abbracciare nuovi mercati e conquistare ulteriori fette di pubblico.

Un cambiamento è già in atto, come dimostra l'arrivo delle esclusive Sony su PC e la volontà di abbracciare il mondo del cinema e della serialità (pensiamo alla serie TV di The Last of Us by HBO e i rumor sulla serie di God of War prodotta da Amazon), come si evolverà il futuro però è troppo presto per dirlo.