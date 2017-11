PlayStation Experience 2017: conferenza in programma sabato 9 dicembre

Archiviata laè tempo di pensare al prossimo grande evento dell'anno:ha annunciato che terrà un keynote nel corso della, lo show è previsto per sabato 9 dicembre alle 05:00 del mattino, ora italiana.

Lo show sarà condotto da Shawn Layden (Presidente di PlayStation Worldwide Studios) con la presenza di ospiti non ancora annunciati, tuttavia il Social Media Manager di PlayStation America, Sid Shuman, ha chiarito che non si tratterà di uno showcase tradizionale (prendendo come riferimenti i keynote dell'E3 o della Paris Games Week), in ogni caso non mancheranno sorprese sui giochi in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation VR.

La PlayStation Experience 2017 si terrà ad Anaheim, in California, il 9 e 10 dicembre prossimi. Al momento non è chiaro se il keynote verrà trasmesso in streaming e quali altri appuntamenti siano previsti per il web, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito.