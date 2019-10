La PlayStation Experience 2019 si farà? Nessuna informazione da Sony

Per il secondo anno consecutivo, Sony potrebbe saltare l'appuntamento con la PlayStation Experience. A settembre dello scorso anno Sony annunciò la cancellazione della PlayStation Experience 2018 e la mancata partecipazione all'E3 2019... e per quanto riguarda la PSX di quest'anno? Proviamo a fare il punto della situazione.

Nel momento in cui scriviamo Sony non ha annunciato la PlayStation Experience 2019 e considerando che siamo ormai a fine ottobre è molto difficile che un annuncio possa arrivare in tempi così brevi per un evento che dovrebbe tenersi nei primi giorni di dicembre.

L'ipotesi più probabile dunque è che la PlayStation Experience non si terrà nel 2019 e del resto la compagnia non sembra avere troppe novità da annunciare al momento, impegnata nell'organizzare l'evento di annuncio di PS5 previsto apparentemente per la prima metà del 2020.

Sony Interactive Entertainment parteciperà a Lucca Comics & Games 2019 e alla Paris Games Week di fine ottobre ma in quest'ultimo caso non sono previste conferenze o media briefing di alcun tipo. La compagnia potrebbe optare per un nuovo State of Play prima di fine anno in ogni caso è già stato confermato che non verranno diffuse altre novità su PlayStation 5 nel 2019.

Con l'imminente arrivo di Death Stranding e l'evento di reveal di The Last Of Us Parte 2 andato in scena a settembre, la lineup First Party di Sony può contare solamente su Ghost of Tsushima e su esclusive di minor impatto come Nioh 2, che da soli non possono certo reggere uno show. Non sembrano esserci novità in cantiere per quanto riguarda le uscite First Party PS4 e anche la produzione interna per PSVR sembra ridotta al lumicino, se escludiamo Marvel's Iron Man in arrivo a febbraio.

Insomma, sembra che Sony sia impegnata anima e corpo nella pianificazione del lancio di PlayStation 5 e al momento non ci sia spazio per i grandi eventi comunicativi ai quali siamo stati abituati in passato. Ovviamente si tratta solamente di ipotesi e saremmo ben lieti di essere smentiti con l'annuncio della data della PlayStation Experience 2019.