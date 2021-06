PlayStation Showcase di 90 minuti la prossima settimana, nuove voci

Da giorni si rincorrono delle voci che vogliono Sony in procinto di dare il via ad una nuova edizione della PlayStation Experience, tra l'altro rinforzate dalla scoperta di un nuovo marchio registrato dalla compagnia giapponese e legato proprio all'evento.

Di ufficiale non c'è assolutamente nulla, ma anche noi ci aspettiamo una mossa da parte di Sony da un momento all'altro, visto che ha saltato i grandi eventi estivi di questo caldo giugno, dal Summer Game Fest all'E3 2021. Un noto insider - Shpeshal_Nick - ha indicato l'8 luglio come data di svolgimento della PlayStation Experience, aggiungendo inoltre che tra i protagonisti dovrebbero esserci Ghost of Ikishima, espansione stand-alone di Ghost of Tsushima e persino God of War 2 con un gameplay trailer.

Mentre attendiamo conferme da parte di Sony, hanno travato diffusione in rete altre voci, stavolta messe in giro da un utente conosciuto come Mr. Deezy, il quale afferma di essere in contatto con alcune fonti anonime. L'insider ha affermato il PlayStation Showcase dovrebbe svolgersi in una finestra temporale compresa tra il 6 e il 12 luglio: nel dircelo non si è detto certo al 100%, poiché i piani potrebbero variare da un momento all'altro. Ha inoltre affermato che dovrebbe durare circa 80-90 minuti, tempo durante il quale verrà dato spazio ai grandi giochi esclusivi in arrivo nel 2021, tra cui Horizon Forbidden West, con un piccolo assaggio di ciò che ci attende nel 2022. Pare inoltre che non dovremo attendere molto prima di scoprire se tutto ciò corrisponde al vero: l'annuncio, secondo Mr.Deezy, sarebbe previsto per questo giovedì, o al più tardi venerdì.