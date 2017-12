PlayStation Experience: conferenza commentata in diretta sabato 9 dicembre alle 05:00

Sabato 9 dicembre alle 05:00 del mattino (ora italiana),terrà la conferenza inaugurale della: noi di Everyeye.it trasmetteremo e commenteremo l'evento in diretta su Twitch e YouTube.

La PlayStation Experience 2017 sarà commentata e tradotta in italiano da Francesco Fossetti e Alessandro Bruni sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it sabato 9 dicembre a partire dalle 04:50. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch, registrandovi riceverete una notifica via email pochi minuti prima della partenza del keynote, un promemoria che vi permetterà di non perdere neanche un secondo di diretta.

Vi ricordiamo, inoltre, che per tutto il fine settimana troverete sulle pagine di Everyeye.it notizie, video, articoli, anteprime, hands-on e interviste, seguiteci anche sul Facebook per non perdere nessuna novità dalla PlayStation Experience 2017. Sony sembra avere alcune interessanti sorprese da svelare durante il weekend, possiamo attenderci novità su God of War, Ghosts of Tsushima, Dreams e probabilmente su Death Stranding, senza dimenticare i rumor che vorrebbero Devil May Cry 5 e SoulCaibur VI presentati durante l'evento californiano.

Seguiteci su queste pagine per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, vi invitiamo a seguire le nostre pagine e il canale Telegram di Everyeye.it per le notizie più importanti.