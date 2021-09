PlayStation Experience a dicembre con nuove IP e PS VR 2? Si scatena il rumor

L'onda generata dagli anunci del PlayStation Showcase di settembre 2021 non si è ancora esaurita, eppure in rete già si pensa al futuro e alla prossima mossa comunicativa di Sony. Mentre vi scriviamo, sta ottenendo visibilità un nuovo rumor apparso su Reddit, secondo il quale la casa giapponese avrebbe in canna un altro evento per il 2021.

Ad affermarlo è un utente di Reddit, un certo Air_Radiant, che nei giorni scorsi ha già dimostrato di essere affidabile svelando in anticipo l'esistenza e la data del PlayStation Showcase. La sua fonte lo avrebbe ricontattato per avvertirlo di un nuovo evento di Sony fissato per il mese di dicembre 2021, che dovrebbe aderire alla formula della PlayStation Experience, il format più corposo della casa. Per questo show, Sony avrebbe in serbo l'annuncio di nuovi giochi first-party e il reveal del design completo di PlayStation VR 2, visore per la Realtà Virtuale annunciato a marzo dello scorso anno. Tra i giochi esclusivi per il visore dovrebbero esserci il reboot di Wipeout e Astro-Bot 2.

Secondo la fonte, la portata di questo evento sarà ben maggiore di quella del PlayStation Showcase dello scorso giovedì (nel quale è stato dato ampio ai third party in vista della stagione natalizia) e in linea con l'evento di presentazione dei giochi PS5 di giugno 2020. Tra i giochi previsti ce ne sarebbe uno a lungo rumoreggiato, finalmente destinato a ricevere un reveal appropriato.

Indiscrezioni indubbiamente affascinanti (e per certi versi anche plausibili), che tuttavia non hanno ancora trovato conferma da parte di Sony. Vi consigliamo di prenderle con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale.