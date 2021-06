PlayStation Experience: l'evento con Ghost of Ikishima si terrà l'8 luglio?

Da ormai alcuni giorni si vocifera di una nuova imminente edizione della PlayStation Experience. Secondo quanto suggerito dai vari rumor, Sony avrebbe intenzione di mettere in pausa i suoi State of Play per tornare a presentare in grande stile le sorprese che attendono i possessori di PS5 e PS4.

Proprio oggi abbiamo appreso della possibile esistenza di Ghost of Ikishima, DLC stand-alone a cui gli sviluppatori di Sucker Punch starebbero lavorando per espandere l'affascinante mondo di Ghost of Tsushima. Secondo il sito videoludico francese Jeuxvideo, è molto probabile che l'espansione sarà annunciata nel corso della PlayStation Experience apparentemente prevista per giovedì 8 luglio.

L'ipotesi è fortemente corroborata dal fatto che Sony ha recentemente registrato un nuovo marchio legato alla PlayStation Experience. Secondo quanto riferito da un precedente rumor, la casa nipponica si prepara a condividere con i suoi fan delle importanti novità su titoli in arrivo entro la fine del 2021 e nel corso del prossimo anno. Con buona probabilità, verrebbe dunque diffuso nuovo materiale legato a titoli di rilievo come Horizon Forbidden West (che potrebbe peraltro ricevere una data di lancio definitiva), God of War Ragnarok, Kena Bridge of Spirits, Gran Turismo 7 ed altri ancora. Secondo la fonte Sony lascerà inoltre spazio a PlayStation VR 2 e ai primi giochi concepiti per essere fruiti tramite il nuovo visore per Realtà Virtuale.

Naturalmente vi raccomandiamo di prendere con cautela quanto riportato, nell'attesa che Sony faccia o meno il suo annuncio legato alla PlayStation Experience 2021.