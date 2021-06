PlayStation Experience: Sony registra un nuovo marchio, l'evento è imminente?

Nei giorni scorsi abbiamo appreso di un nuovo rumor riguardante il possibile arrivo di una nuova edizione della PlayStation Experience. Se l'evento dovesse davvero verificarsi a breve, sarebbe sicuramente l'occasione perfetta per Sony per rispondere all'entusiasmante show E3 di Microsoft con tante nuove sorprese per i fan di PS4 e PS5.

A seguito di queste voci di corridoio, ecco che, come fatto notare da alcuni utenti su reddit, Sony ha registrato un nuovo marchio legato alla PlayStation Experience (PSX). Tramite la descrizione di questo nuovo trademark leggiamo: "Organizzazione e conduzione di show e conferenze in materia di intrattenimento e videogiochi; Organizzazione di spettacoli on-line riguardanti videogiochi e notizie videoludiche; performance live di gameplay", e via discorrendo. Tutto, insomma, sembrerebbe ricondurre alla preparazione di un grande show in cui Sony tornerebbe a discutere e a mostrare i giochi più attesi per le sue console.



Per la precisione, Sony avrebbe intenzione di tornare a presentare quei titoli che arriveranno entro la fine del 2021 (tra cui Horizon Forbidden West) e quelli che saranno invece pubblicati durante il prossimo anno (e quindi con possibili aggiornamenti su Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok). Il leaker che ha anticipato la possibile novità si è inoltre detto certo che la compagnia nipponica avrebbe portato sul palco digitale anche PlayStation VR 2 ed il nuovo remake di Bluepoint Games. Sembrerebbe non siano invece previste buone nuove riguardo alla modalità multiplayer online di The Last of Us Parte II.

Come al solito in questi casi, vi raccomandiamo di prendere quanto riportato con le pinze in attesa che sia Sony ad annunciare eventualmente la PlayStation Experience 2021.