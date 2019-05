PlayStation F.C.: Sony e UEFA insieme per la finale a Madrid

Alcuni fortunati fan di PlayStation avranno l'opportunità di scendere in campo all'Estadio Metropolitano di Madrid, dove si svolgerà la finale della UEFA Champions League, il 2 giugno (il giorno dopo la partita) per la finale di PlayStation F.C., l'iniziativa calcistica di Sony e UEFA.

L'iniziativa coinvolge grandissimi nomi dello sport, ed in particolare del mondo del calcio, come quelli di Andrea Pirlo e Yaya Touré, entrambi vincitori della UEFA CHampions League, che insieme ad alcuni influencer e creatori di contenuti, creeranno due squadre che scenderanno in campo all'Estadio Metropolitano ed offriranno uno spettacolo che sarà trasmesso in esclusiva in live stream sul canale YouTube di PlayStation.

La prima squadra sarà guidata da Andrea Pirlo e dalla creatrice di contenuti Lisa Zimouche, e vedrà tra i giocatori delle sue fila anche gli italiani Diginho e Zapinho. La seconda squadra sarà invece capitanata da Yaya Touré e DjMaRiio e anche in questo caso scenderà in campo un italiano, lo youtuber Just RoHn.

La partita sarà trasmessa a partire dalle 11:30 di Domenica 2 Giugno sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. Per maggiori informazione potete visitare il sito ufficiale di PlayStation F.C., dove potrete scoprire anche tutti gli altri nomi legati all'iniziativa.