PlayStation ha fondato un nuovo studio in Giappone sul modello di The Initiative?

Secondo alcune testimonianze, Sony starebbe lavorando sin dai primi mesi del 2020 all'apertura di uno studio AAA in Giappone che dovrebbe idealmente prendere il posto di Japan Studio, studio dismesso e confluito nel neonato Team Asobi.

La notizia non è ufficiale ma proviene dalla stessa fonte che ha anticipato l'acquisizione di Housemarque da parte di Sony, una fonte che sembra essere a conoscenza di numerosi avvenimenti dietro le quinte della compagnia giapponese.

A quanto sembra sin dai primi mesi del 2020 (in contemporanea con l'inizio del ridimensionamento di Japan Studio) Sony avrebbe iniziato a costruire un nuovo studio interno per lo sviluppo di giochi AAA che possano riscuotere successo sia in Asia che in Occidente, in particolare l'obiettivo sarebbe quello di produrre titoli di fascia alta in grado di competer con nomi com Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry e Metal Gear.

Il nuovo studio ancora senza nome viene paragonato a The Initiative di Microsoft, ovvero uno studio composto da molti veterani del settore, con Sony che avrebbe assunto ex dipendenti di Capcom che hanno lavorato su Monster Hunter e Resident Evil, oltre a personale proveniente da publisher come Square Enix e Konami.

Al momento non è chiaro però su cosa stia effettivamente lavorando questo presunto nuovo team giapponese, il primo progetto sembra essere ancora nelle primissime fasi di sviluppo e potrebbe volerci molto tempo prima di vedere qualcosa di concreto.