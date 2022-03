PlayStation, il futuro del gaming non è nei servizi, ma nei live service: parla Jim Ryan

Con Xbox Game Pass, Microsoft ha seguito l'esempio fornito da Netflix e Spotify in altri settori dell'intrattenimento per stravolgere la sua intera strategia all'interno del gaming, peraltro riscontrando un enorme successo sino ad oggi.

Sony non condivide appieno la visione di Xbox, e si discosta dal suo modello decidendo di non includere le sue esclusive nel nuovo PlayStation Plus. Jim Ryan non nega l'importanza che i servizi sono arrivati a ricoprire nel nostro medium, tuttavia è convinto che il futuro del gaming graviterà maggiormente attorno ai live service, che trovano in Call of Duty Warzone, GTA Online e Fortnite alcuni tra i suoi esponenti di maggiore successo.

"Il medium videoludico è molto diverso dalla musica e dall'intrattenimento lineare, e non credo che raggiungerà mai i livelli che vediamo con Spotify e Netflix. Alcuni dei live service che stanno riscuotendo molto successo, e non mi limito a parlare del mercato console, sono effettivamente servizi in abbonamento di per sé. E sono molto adattati alle esigenze del giocatore che ama un titolo con cui trascorre ore e ore, mese dopo mese dopo mese. È un fenomeno che ha alimentato l'enorme crescita dell'industria dei giochi negli ultimi dieci anni. Penso che questa tendenza proseguirà e, se cerchi un modello nella nostra categoria di intrattenimento che supporti un coinvolgimento duraturo per un lungo periodo di tempo, i giochi live service si adattano probabilmente meglio di un servizio in abbonamento".

Parole che sembrano conferire sempre più senso all'acquisizione di Bungie da parte di Sony, che sicuramente saprà offrire introiti costanti grazie a Destiny e alle nuove IP dello studio. In ogni caso, Sony ha comunque pensato a coloro che invece preferiscono gli abbonamenti a dei servizi veri e propri, ed è per questo che ha annunciato il nuovo PlayStation Plus. Alla fine dei conti, si tratta di una libera scelta da parte dell'utente.

"Offriamo loro questa opzione e pensiamo di offrire un servizio notevolmente migliorato con le modifiche che abbiamo apportato. Allo stesso modo, se le persone vogliono giocare a Fornite o Call of Duty o FIFA e avere un impegno costante in questo modo, va bene lo stesso. Nessuno è obbligato a fare nulla".