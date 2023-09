PlayStation, futuro incerto dopo l'abbandono di Ryan: manca una visione coerente?

Sony Interactive Entertainment è appena entrata in una fase molto delicata della sua storia: mentre PS5 continua a macinare vendite a ritmi sostenuti, l'annuncio dell'abbandono di Jim Ryan ha fatto improvvisamente calare una nube d'incertezza sul futuro di PlayStation, che già era diventato oggetto di preoccupazione per la comunità.

Jim Ryan, attuale Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, lascerà definitivamente la compagnia il primo marzo 2024. Hiroki Totoki gli subentrerà nel ruolo di Presidente nel corso del mese di ottobre, mentre dopo l'addio definitivo assumerà anche il ruolo di CEO ad interim. Dopodiché, i vertici di Sony Corporation cercheranno una persona al quale affidare l'incarico di CEO in maniera definitiva.

Come cambierà il futuro di PlayStation dopo Jim Ryan? Ha provato ad interrogarsi sulla faccenda Jason Schreier, che s'è dimostrato molto ben informato sui fatti avendo anticipato la notizia dell'abbandono ancor prima che venisse ufficializzata. Secondo il noto giornalista, PlayStation dovrà ritrovare la giusta rotta dopo una serie di scelte non propriamente a fuoco compiute sotto l'amministrazione Ryan: una su tutte, la decisione di puntare sui game-as-a-service.

Oltre ad aver guidato il lancio di PS5, che s'è rivelato un successo nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, Ryan ha anche avviato il processo che ha portato all'acquisizione di nuovi studi e alla conversione di quelli già esistenti a favore del modello dei live service, un mossa che non ha ancora dato i suoi frutti, visto che molti dei progetti in lavorazione non sono neppure stati annunciati. Secondo Jason Schreier, in ogni caso, non è facile prendere dei team focalizzati su una visione single-player e spostarli sui GaaS: a testimoniarlo c'è Naughty Dog, che sta riscontrando notevoli difficoltà con The Last of Us Multiplayer. Anche un team come Bungie, che Sony ha acquisito appositamente, c'ha messo una decade per perfezionare il proprio approccio al modello, non senza una serie di cadute. Per rinforzare la sua idea, Schreier ha menzionato anche Anthem, che seppur non facendo parte della galassia PlayStation è diventato tristemente famoso per aver portato BioWare sull'orlo del baratro.

Secondo il giornalista, lo shift verso il live service potrebbe non ripagare Sony in futuro, anche perché il modello non sembra più essere remunerativo come in passato, dato che anche Fortnite sta incassando di meno rispetto agli anni d'oro. Come se non bastasse, ci sarebbe grande incertezza anche tra gli stessi dipendenti, che sarebbero preoccupati pure per i risultati poco entusiasmanti di PlayStation VR2 e la reale utilità di PlayStation Portal. A tal proposito, Schreier ha scritto: "Adesso che Ryan sta per andare via, ci sono un sacco di domande sulla strategia futura di PlayStation: alcuni insider sono preoccupati per la mancanza di una visione coerente da parte della compagnia, con le scommesse apparentemente fuori luogo sui live service, i visori VR di nicchia e l'incomprensibile dispositivo chiamato PlayStation Portal che permette alle persone di giocare ai titoli PS5 in movimento - ma solo se li streammano dalla loro PS5 di casa via Wi-Fi".

Non è ancora chiaro chi succederà a Ryan in maniera definitiva, ma avrà senza dubbio un bel po' di lavoro da fare.