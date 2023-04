PlayStation a tutto GaaS: tutti i giochi multiplayer Sony in sviluppo per PS5

Con la recente acquisizione di Firewalk Studios, Sony ha confermato la lavorazione di un nuovo gioco multiplayer tripla AAA per PS5. Non sono noti dettagli precisi in merito alla nuova produzione, ma l'obiettivo dichiarato dei suoi creatori è quello di "connettere gli utenti in modi nuovi e originali".

L'annuncio è figlio di una precisa strategia di Sony, che a inizio 2022, all'indomani dell'acquisizione di Bungie, ha dichiarato di voler puntare in maniera decisa sulle esperienze multigiocatore e i Games-as-a-Service, GaaS per gli amici. In quei giorni, il CFO di Sony Corporation Hiroki Totoki ha parlato di almeno 10 giochi live service in arrivo su PS5 entro il 2026.

Sony PlayStation | Tutti i GaaS già confermati

La nuova produzione di Firewalk va ad inserirsi in questa precisa strategia e non è l'unica ad essere già stata annunciata. In totale sono ben sei i GaaS già confermati da PlayStation, anche se risultano ancora largamente avvolti nel mistero. Ecco un bel recap: gentilmente offerto dall'analista indipendente Benji-Sales:

Naughty Dog - The Last of Us Multiplayer

Firewalk Studios - Nuova IP tripla A

Bungie - Nuova IP

Deviation Games - Nuova IP AAA

PlayStation London Studio - Gioco di combattimento online fantasy

Haven Studios - Nuova IP tripla A

Il gioco multiplayer di The Last of Us rappresenta un'evoluzione di quella che avrebbe dovuto rappresentare la modalità Fazioni di The Last of Us Part 2. Con l'avanzare dello sviluppo è cresciuta a dismisura, assumendo un'identità propria e molto ambiziosa. Dopo l'acquisizione di Sony, Bungie si è prevedibilmente messa al lavoro su un'IP per Sony. Deviation Games non fa parte dei PlayStation Studios, ma è al lavoro fin dal 2021 su un gioco AAA esclusivo per la compagnia giapponese.

PlayStation London Studio sta invece sviluppando un action cooperativo esclusivo per PS5 ambientato in una Londra dai connotati fantasy. Gli Haven Studios di Jade Raymond sono entrati ufficialmente nella famiglia dei PlayStation Studios a marzo dell'anno scorso, e per la loro creatura si stanno avvalendo della collaborazione di Mark Cerny in persona, game designer e architetto di PlayStation 4 e PS5. Da tempo si vocifera anche di un gioco multiplayer della serie Horizon, ma quest'ultimo non è ancora stato ufficialmente confermato, dunque non è stato incluso nella lista.