PlayStation Game of the Year: votate i migliori giochi PS4 e PS5 del 2021

Puntualissima come sempre, Sony ha aperto sul suo blog le votazioni per eleggere i migliori videogiochi usciti su PS4, PS5 e PlayStation VR nel corso del 2021. Ad assegnare i 16 riconoscimenti saranno solo ed esclusivamente i giocatori con le loro preferenze.

Le votazioni sono già cominciate e termineranno alle ore 08:59 di martedì 14 dicembre. A causa della data di chiusura, alcuni giochi non hanno potuto farne parte: è il caso, ad esempio, di Among Us, che esce proprio il 14 dicembre sulle console di casa Sony. Ecco a voi i giochi in lizza per i premi più ambiti:

PS5 Game of the Year

Back 4 Blood

Battlefield 2042

Call of Duty: Vanguard

Deathloop

Destruction AllStars

Far Cry 6

Hades

Hitman 3

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

Life is Strange: True Colors

Lost Judgment

Marvel's Guardians of the Galaxy

MLB The Show 21

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Tales of Arise

PS4 Game of the Year

Back 4 Blood

Battlefield 2042

Call of Duty: Vanguard

Neo: The Worlds Ends With You

Doki Doki Literature Club Plus!

Far Cry 6

Guilty Gear Strive

Hades

Hitman 3

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Little Nightmares II

Lost Judgment

Marvel's Guardians of the Galaxy

MLB The Show 21

Persona 5 Strikers

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Scarlet Nexus

Tales of Arise

Potete consultare le restanti 14 categorie (tra le quali figurano Miglior Storia, Miglior Grafica e Gioco Più Atteso del 2022 e Oltre) ed assegnare i vostri voti dirigendovi sul PlayStation Blog. Ogni categoria include un campo libero, che potete compilare nel caso riteniate che un gioco assente meriti di essere considerato. La categoria Migliore Esperienza Multigiocatore si concentra sui titoli lanciati nel 2021, ma tiene anche in considerazione quelli che sono stati rivoluzionati da importanti aggiornamenti nel corso dell’ultimo anno, come ad esempio Final Fantasy XIV: Endwalker. Per quanto riguarda la categoria dei Giochi Più Attesi del 2022 e Oltre, sono stati candidati solamente quei titoli che hanno già ricevuto un nome ufficiale: fa strano, tuttavia, notare la mancanza di God of War: Ragnarok tra i candidati. Per fortuna, può essere aggiunto manualmente da chiunque lo desidera.