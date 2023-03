PlayStation sarà alla GDC con giochi multiplayer e indie

Sony sarà alla GDC di San Francisco con PlayStation, durante l'evento (in programma dal 20 al 24 marzo) si terranno una serie di panel con i PlayStation Studios durante i quali si parlerà principalmente di giochi multiplayer e produzioni indipendenti.

Shuhei Yoshida terrà una sessione intitolata PlayStation Indies Innovation and Creative Process mentre un secondo panel (Amplifying Multiplayer Experiences on PlayStation) sarà dedicato alle esperienze multiplayer su console PlayStation.

Se è vero che PlayStation sarà alla GDC, è altrettanto vero che non bisogna aspettarsi grandi annunci, si tratta di un evento dedicato principalmente agli addetti ai lavori con conferenze molto tecniche, questo non vuol dire chiaramente che non possano arrivare novità legate allo sviluppo hardware o software di produzioni PlayStation ma certamente non è questo il luogo per attendersi reveal di nuovi giochi o aggiornamenti sui titoli in arrivo come Marvel's Spider-Man e Marvel's Wolverine.

Anche Cyberpunk 2077 sarà alla Game Developers Conference e per l'occasione CD Projekt RED e NVIDIA mostreranno il supporto al Ray-Tracing Overdrive, durante l'evento ci sarà spazio anche per i Day of the Devs, vetrina importante per gli sviluppatori di giochi indipendenti che potranno così mostrare i loro nuovi progetti al pubblico, alla stampa e agli addetti ai lavori.