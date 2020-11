PlayStation Gear: prodotti e accessori della collezione scontati per il Black Friday

Il rivenditore italiano eKshop propone una interessante offerta per il Black Friday: venerdì 27 novembre tutti i prodotti della collezione PlayStation Gear sono scontati del 40% sul prezzo di listino, una buona occasione per fare acquisti anche in vista delle imminenti festività natalizie... un regalo a tema PlayStation non si rifiuta mai!

Tra gli articoli PlayStation Gear in promozione su eKshop per il Black Friday 2020 troviamo le stampe con le key art di God of War e Horizon Zero Dawn su cornice in legno MDF da 25 millimetri e gancio per appenderle alla parete, i portachiavi che raffigurano la prima console Sony e l'iconico joypad grigio, i sottobicchieri con i simboli del controller PlayStation (Croce, Quadrato, Cerchio e Triangolo) oppure dedicati ai giochi iconici che hanno fatto la storia della prima PlayStation come Gran Turismo, Parappa The Rapper e WipEout, il set contiene otto diversi sottobicchieri, impossibile resistere!

E che dire del bicchiere in vetro di PlayStation e della tazza di Kratos? E ancora, zaini e borse a tracolla con il logo PSX, la lampada da tavolo con i quattro simboli del joypad e il cappellino, senza dimenticare le felpe e le magliette. Potete trovare questi e tanti altri prodotti sul sito di eKshop, il 27 novembre potrete godere del 40% di sconto su tutto, ad eccezione dei bundle, ben evidenziati sul sito.