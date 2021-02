PlayStation Gear Store riapre in Italia: collezioni di PS5, Horizon e molto altro!

C'è voluto circa un anno, ma alla fine lo store ufficiale di PlayStation Gear ha riaperto i battenti anche in alcuni paesi selezionati del continente europeo, tra i quali per fortuna figura anche l'Italia.

Il negozio online di PlayStation Gear vende un vasto assortimento di accessori e articoli di merchandising e abbigliamento, tutti ovviamente a tema PlayStation. A spiccare sono le collezioni dedicate a PS5, console di nuova generazione purtroppo ancora introvabile per la maggior parte dei giocatori, e a Horizon Forbidden West, una delle esclusive più attese del 2021. La collezione di PlayStation 5 include un bomber trapuntato (173 euro), i pantaloni da jogging (81 euro), lo zaino Timbuk (177 euro), la felpa a girocollo (61 euro), il cappello con risvolto e pompon (17 euro), la lampada a parete (249 euro) e molto altri. Nella collezione di Horizon Forbidden West figurano t-shirt con vari disegni (da 25 a 34 euro), la borraccia Collolungo (26 euro), la tazza Vedetta (28 euro) e non solo.

Ci sono anche gli assortimenti dedicati a God of War, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e molti altri articoli, ma per questi vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di PlayStation Gear. Lo store spedisce gratuitamente in Italia tutti gli ordini con un importo superiore a 90 euro. L'iscrizione alla mailing list garantisce inoltre uno sconto del 15% sul primo acquisto.