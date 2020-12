La PlayStation è giapponese? Dove è nata la console Sony

Tutti gli appassionati del mondo dei videogiochi, e anche moltissimi di coloro che invece non ne seguono assiduamente gli sviluppi, conoscono il brand di Playstation, la serie di console prodotta da Sony, ma non tutti ne conoscono le origini.

Sony Interactive Entertainment, ovvero la branca sussidiaria della multinazionale Sony che si occupa dello sviluppo di console e videogiochi, è stata fondata a Tokyo, la capitale del Giappone, nell’ormai lontano 1993. Questa società gestisce, tra le altre cose, anche lo sviluppo del brand Playstation, con tutto quello che riguarda quindi lo sviluppo e la pubblicazione sul mercato sia delle console, compresa l’ultima uscita Playstation 5, sia dei videogiochi first party in esclusiva per Playstation, come Uncharted, God Of War, o il vincitore del Game of the Year The Last of Us 2.

Di conseguenza, è possibile affermare che PlayStation è un brand certamente giapponese, nato nella terra del Sol Levante dalle ambizioni di un’azienda che, alla fine degli anni 90, decise di mettersi in gioco e provare a ritagliarsi il suo spazio all’interno di un mercato all’epoca sostanzialmente monopolizzato da Nintendo e Sega.