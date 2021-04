PlayStation, i giocatori rivogliono Shawn Layden alla guida dei Worldwide Studios

I dati parlano chiaro: nonostante i problemi di scorte, quello di PS5 è stato il lancio più grande della storia, parola di Jim Ryan. Anche i giochi della casa continuano ad andare forte, come testimoniano gli eccellenti risultati di vendita di The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. Eppure, qualcosa sembra essersi incrinato con alcuni fan...

PlayStation sta cambiando per adeguarsi ai mutamenti di un settore in continua evoluzione, ma qualche membro della community non sembra esserne felice. Dopo aver portato le sue esclusive su PC (come Death Stranding, Horizon Zero Dawn e presto anche Days Gone), PlayStation sta progettando anche lo sbarco su mobile. Inoltre, lo smantellamento di Sony Japan Studio, una delle realtà storiche della compagnia, la chiusura del PlayStation Store su PS3, PSP e PS Vita, e le voci che parlano della cancellazione di Days Gone 2, hanno aggiunto ulteriore preoccupazione ad alcuni giocatori, che fanno risalire l'origine di questi cambiamenti alla fine del 2019, quando Shawn Layden ha lasciato la carica di Presidente dei Sony Worldwide Studios ed è stato sostituito da Hermen Hulst, ex capo di Guerrilla Games.

Shawn Layden è andato via dalla compagnia che ha contribuito a portare in vetta al mercato videoludico subito dopo aver messo a segno il suo ultimo colpaccio, accogliendo Insomniac Games nella famiglia PlayStation. Il suo ricordo è ancora vivido: Layden è un accanito videogiocatore e sui social interagisce spesso e volentieri con i suoi fan, che in questi giorni sono stati colti da un forte moto di nostalgia riempendolo di messaggi e dediche. Sui social stanno circolando i suoi discorsi tenuti ai vecchi E3 e il ricordo della sua partecipazione al fianco di Phil Spencer e Reggie Fils-Aime (anche lui un ex) ai Game Awards 2018. Come potete vedere in calce a questa notizia, non mancano neppure tweet più critici, che giudicano l'attuale gestione della divisione PlayStation peggiore di quella operata da Layden, e che auspicano il suo ritorno.

Voi cosa ne pensate? Rivorreste Layden alla guida dei PlayStation Studios, oppure ritenete che l'attuale gestione sia adeguata?