PlayStation: altri giochi di IP affermate arriveranno su PC, per Jeff Grubb

Che Sony voglia continuare a puntare sul mercato PC non è cosa segreta, ed anzi la strategia della compagnia nipponica è stata messa in chiaro dalle recenti dichiarazioni del presidente Hiroki Totoki.

Come affermato da Totoki, Sony ha intenzione di percorrere un sentiero diverso dal passato, in cui ha puntato esclusivamente sulle proprie console. L'azienda vede nelle altre piattaforme, e nello specifico il PC, uno sbocco per espandere ulteriormente il proprio business all'interno del segmento videoludico ed incrementare i propri profitti. Per questo motivo, c'è da aspettarsi che sempre più titoli una volta vincolati alle console Sony arriveranno su PC.

Il noto insider e giornalista videoludico Jeff Grubb è intervenuto sulla questione, e con un post pubblicato su X|Twitter ha affermato che novità in tal senso non tarderanno ad arrivare, e riguarderanno giochi piuttosto importanti. Come potete osservare dando uno sguardo al post che vi abbiamo riportato più in basso, "altri giochi non ancora annunciati facenti parte di IP affermate" sono destinate ad oltrepassare i confini di PlayStation 5 e arrivare anche su PC, stando a quanto riferisce Grubb.

La strategia multipiattaforma di Sony si è dimostrata particolarmente vincente con l'esordio record di Helldivers 2, che nei primi giorni del suo ciclo vitale ha fatto registrare numeri su Steam persino superiori a God of War e Marvel's Spider-Man.