PlayStation: il gioco multiplayer co-op di London Studio uscirà al day one su PC?

Sappiamo che PlayStation London Studio si trova al lavoro su una nuova esclusiva per PS5, un action multiplayer cooperativo descritto dagli autori come il progetto più ambizioso mai creato dal team Sony. Oltre a debuttare sulle home console, il titolo potrebbe debuttare al day one anche su PC.

L'indizio giunge direttamente da un annuncio di lavoro di PlayStation London Studio, che si dice alla ricerca di un Senior/Principal Combat Designer per il suo progetto. Tra le competenze e requisiti richiesti per il ruolo in questione, infatti, c'è anche l'esperienza lavorativa maturata in ambito tripla A per il mercato PC. Questo ha fatto pensare che il titolo possa essere lanciato in contemporanea su console PlayStation e PC, ma naturalmente si tratta solo di un'ipotesi.

Sebbene non si sappia molto sul titolo, il team di Sony ha confermato l'ambientazione urban fantasy londinese con focus sul gameplay cooperativo. Come specificato all'interno dell'annuncio, il titolo includerà un roster di eroi, dettaglio che sembra avvicinare la produzione a esperienze nello stile di Overwatch. Trattandosi di un live service, è abbastanza plausibile che l'elenco dei personaggi utilizzabili verrà aggiornato nel corso del tempo con aggiornamenti gratuiti da parte degli sviluppatori. Dal punto di vista del gameplay, infine, sembra che il titolo proporrà un combattimento sia melee che dalla distanza, stando sempre alle informazioni presenti nell'annuncio.

Al momento questo è quanto sappiamo sul misterioso progetto, e dovremo necessariamente attendere novità da parte di Sony per saperne di più.