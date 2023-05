PlayStation guarda al cloud: 'Jim Ryan parla di 'piani aggressivi' per il futuro

Il cloud gaming rivestirà un ruolo cruciale nel futuro di PlayStation, con Sony che sarebbe pronta a dare sempre più attenzioni a questo specifico settore. A rivelarlo è Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, durante una presentazione rivolta agli azionisti.

Non solo, il numero uno di SIE aggiunge che il colosso nipponico ha già in mente dei piani piuttosto aggressivi rivolto al cloud, pur senza scendere in dettagli più approfonditi. "Il cloud sarà fondamentale per consentirci di sfruttare il trend della mobilità", ha detto Ryan, per poi proseguire: "Già abbiamo alcuni piani piuttosto interessanti ed aggressivi per velocizzare le nostre iniziative in ambito cloud che si concretizzeranno nei prossimi mesi".

Insomma, Sony sembra si stia muovendo a gran velocità e con molta convinzione verso il cloud, destinato a divenire sempre più importante per le strategie commerciali legate al marchio PlayStation. Ed alcune delle iniziative pensate dalla compagnia giapponese potrebbero divenire realtà già in pieno 2023, considerato che Ryan ha parlato di piani pronti a concretizzarsi nel giro di qualche mese.

In attesa dunque di capire come la casa di PlayStation intende muoversi in ambito cloud gaming, ricordiamo che Sony sta lavorando a 12 GaaS per PS5 e sta aumentando gli investimenti sulle nuove IP. Intanto il PlayStation Direct è sbarcato anche in Italia, con il servizio che è ora disponibile in 11 territori diversi.