PlayStation e Haven Studios: Mark Cerny sta lavorando al fianco di Jade Raymond

A distanza di poche ore dal completamento dell'acquisizione di Haven da parte dei PlayStation Studios, Jade Raymond ha svelato alcuni interessanti retroscena ai microfoni di GamesIndustry.

Nel corso dell'intervista, la sviluppatrice ha ribadito l'importanza del cloud al giorno d'oggi e ha svelato che la sua nuova software house vanta un collaboratore d'eccezione. Parliamo di Mark Cerny, personaggio molto noto nel mondo dei videogiochi sia per le sue doti di designer che di programmatore (ricordiamo che Cerny è stato anche lead architect di PS5 e PS4).

Ecco di seguito le parole di Jade Raymond sulla partecipazione di Cerny ai progetti in sviluppo presso Haven:

"Mark Cerny è una delle principali ragioni per cui stiamo investendo così tanto in ricerca e sviluppo oltre che nel team di ingegneri esperti. Non si tratta necessariamente del cloud, ma anche di R&D con uno sguardo al futuro. Al momento non posso dire molto, ma è ovvio che si tratti di uno degli elementi che risulta più attraenti sia ai nostri occhi che a quelli di PlayStation. Mar Cerny è una sorta di rockstar, quindi collaborare con lui è davvero entusiasmante."

È difficile al momento immaginare in cosa stiano investendo in quel di Haven Studios, ma è probabile che gli investimenti in ricerca e sviluppo abbiano a che vare con i prodotti a sviluppo continuo, uno dei generi sui quali Sony sembrerebbe voler puntare di più. Ricordiamo infatti che, dalle vecchie dichiarazioni del team, il progetto in sviluppo dovrebbe essere un gioco live service con un'importante componente social e il focus sui contenuti creati dagli utenti.

Sempre a proposito di giochi in via di sviluppo, Firesprite starebbe lavorando ad un horror in Unreal Engine 5.