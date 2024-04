PlayStation: Hiroki Totoki è ora in carica come CEO ad Interim, Jim Ryan ha lasciato

Il 29 marzo scorso Jim Ryan ha lasciato la guida di PlayStation dopo trent'anni di lavoro in Sony, in queste ore dunque Hiroki Totoki è entrato in carica come nuovo CEO ad Interim della divisione gaming del colosso nipponico.

Già COO e CFO di Sony Corporation, Totoki ricopre ora la carica di Presidente di PlayStation, ruolo che potrà ricoprire per un massimo di dodici mesi in attesa di trovare un valido nome che possa portare avanti la legacy e la visione di Sony Interactive Entertainment.

Totoki lavorerà con il CEO di Sony Corporation e con il team manageriale di Sony Interactive Entertainment per plasmare il futuro di PlayStation, lo stesso inoltre si occuperà di scegliere il CEO chiamato a guidare la compagnia nei prossimi anni.

Totoki si è già messo al lavoro per far quadrare i conti, come emerso dagli ultimi risultati finanziari di Sony, il business di PlayStation sta diventando poco profittevole e mentre i costi di sviluppo, marketing e distribuzione aumentano a dismisura, gli incassi calano o restano stazionari, ma non crescono.

Il nuovo CEO lavorerà anche su questo aspetto con l'obiettivo di ottimizzare le spese ed aumentare i profitti derivanti dalla vendita di hardware (console PS5, ma non solo) e giochi.

