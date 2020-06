PlayStation Hits accoglie Dynasty Warriors 9 per PS4

Koei-Tecmo Europe annuncia l'arrivo di Dynasty Warriors 9 nella collana economica PlayStation Hits, disponibile in formato fisico e digitale nella linea dedicata ai migliori giochi per PS4.

In Dynasty Warriors 9 i giocatori potranno immergersi nella storia dell'era dei Tre Regni in dieci capitoli avvincenti, con ogni capitolo che porta il giocatore ad approfondire le impressionanti macchinazioni militari e politiche dell'epoca, a partire dalla Yellow Turban Rebellion fino all'unificazione definitiva della Cina.

“Siamo lieti di aver raggiunto un traguardo così importante nel ciclo di vita di Dynasty Warriors 9", ha afferma il producer Akihiro Suzuki. "Essere inclusi all'interno della line-up di PlayStation Hits è un grande onore per tutti noi del team di sviluppo e con questa versione, speriamo di raggiungere ancora più fan grazie all'azione ‘uno contro migliaia’ che ha reso la serie un fenomeno mondiale".

Dynasty Warriors 9 si aggiunge così ad una lineup che include giochi come DOOM, Nioh, The Last Of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted L'Eredità Perduta, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Gran Turismo Sport e tanti altri classici PlayStation in vendita al prezzo suggerito di 20,99 euro.