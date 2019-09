PlayStation Hits: la gamma si espande con God of War, Uncharted e Gran Turismo Sport

Attraverso le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato tre nuovi titoli che andranno presto ad arricchire l'offerta proposta dal catalogo di PlayStation Hits, una entusiasmante raccolta dei migliori titoli PlayStation 4 proposti ad un prezzo più che conveniente.

Le nuove avventure di Kratos nel fantastico God of War, le vicende legate a Chloe e Nadine narrate in Uncharted: L'Eredità Perduta e i bolidi di Gran Turismo Sport (ultimo capitolo della storica saga racing targata Polyphony Digital) saranno disponibili nel catalogo di PlayStation Hits a partire dal prossimo 4 ottobre.

God of War per PlayStation 4 è l'ottavo capitolo della serie sviluppata da SIE Santa Monica Studio e vede ancora Kratos protagonista delle vicende narrate, anche se il nostro eroe ha abbandonato le lame del caos in favore della temibile ascia da battaglia conosciuta con il nome di Leviatano.

Uncharted: L'Eredità Perduta, pubblicato nel 2017, è il quinto titolo della serie Uncharted sviluppata da Naughty Dog ed è stato offerto in forma di espansione stand-alone di Uncharted 4 Fine di un ladro. I giocatori saranno chiamati ad affrontare innumerevoli pericoli e a vivere emozionanti avventure nei panni di Chloe Frazer e Nadine Ross, alla ricerca della Zanna di Ganesh.

Gran Turismo Sport è l'ultimo capitolo della serie automobilistica di Polyphony Digital, sviluppato sotto lo sguardo attendo di Kazunori Yamauchi, come da tradizione. Rispetto al passato, Sport è quasi esclusivamente dedicato al mondo delle corse online.

Di recente sono stati aggiunti alla collana titoli del calibro di Dragon Ball Xenoverse 2, Doom, Dishonored 2, e Wolfenstein The New Order, oltre a Gundam Versus, The Evil Within e Fallout 4.

La linea layStation Hits permette di recuperare i migliori giochi disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro al prezzo di 20,99 euro, tra le pagine del PlayStation Store o in formato fisico, nei punti vendita selezionati. Potete dare un'occhiata alla libreria completa della gamma PlayStation Hits tra le pagine del PlayStation Blog italiano.