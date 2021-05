PlayStation Hits: i giochi imperdibili per PS4 in offerta su Amazon

Come parte dei PlayStation Days of Play, su Amazon troviamo in offerta una selezione di giochi per PS4 appartenenti alla collana PlayStation Hits, la linea economica di Sony che propone grandi classici ad un prezzo imperdibile.

In questo caso il prezzo è ancora più goloso: 9.99 euro l'uno anzichè 20.99 euro, tra i giochi disponibili troviamo The Last of Us Remastered, Gran Turismo Sport, Ratchet & Clank (ottimo acquisto in vista dell'imminente Ratchet & Clank Rift Apart), Uncharted 4 Fine di un Ladro, God of War e God of War 3 Remastered e Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds).

Tra le altre offerte dei PlayStation Days of Play 2021 troviamo, Dreams a 19.99 euro,, Ghost of Tsushima a 39.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 49.99 euro e Demon's Souls per PlayStation 5 a 69,99 euro.