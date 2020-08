PlayStation Hits: giochi PS4 in offerta, sconti su God of War, Horizon e The Last Of Us

Come parte della Amazon Gaming Week è possibile acquistare a prezzo scontato una selezione di classici per PlayStation 4 appartenenti alla collana PlayStation Hits, in vendita fino a esaurimento scorte a partire da 12,99 euro anzichè 20,99 euro.

Tra i giochi in promozione in questo momento su Amazon.it troviamo Bloodborne (versione standard, priva del DLC The Old Hunters), Assassin's Creed Black Flag, Rayman Legends (il gioco più economico della lista, proposto a 12,99 euro), The Last Of Us Remastered (include il DLC Left Behind), Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il DLC The Frozen Wilds), God of War e Uncharted L'Eredità Perduta, solamente per citarne alcuni.

Giochi PlayStation Hits Offerte

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, come sempre se siete interessati vi invitiamo dunque ad approfittarne subito prima che i prodotti vadano sold-out, il riassortimento in tempi brevi non è infatti assicurato.