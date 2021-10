PlayStation Hits: i giochi PS4 e PS5 più venduti in offerta da GameStop

Tra le numerose iniziative del nuovo Volantone di GameStop figura anche una gustosa offerta sulla collana PlayStation Hits, che include alcuni dei giochi di maggior successo mai apparsi sulle console di casa Sony.

GameStop offre numerosi giochi PlayStation Hits a soli 14,98 euro, con un risparmio del 25% sul prezzo pieno di 20,,98 euro. Stiamo parlando di titoli del calibro di God of War, God of War 3 Remastered, Bloodborne, Killzone Shadow Fall, Gran Turismo Sport, inFamous Second Son, Little Big Planet 3, Nioh, Ratchet & Clank (2016), The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: L'eredità Perduta, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Until Dawn.

Tutti questi giochi, pur essendo nati su PlayStation 4, possono essere riprodotti anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità. Menzione speciale per God of War, che ha anche ricevuto una patch per PS5 che sblocca il 4K a 60fps.

Le offerte sui PlayStation Hits, così come il nuovo Volantone di GameStop, saranno attive fino al prossimo 3 novembre. Recatevi sul sito ufficiale di GameStop oppure in negozio per approfittarne.