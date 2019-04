PlayStation Hits: i migliori giochi PS4 in offerta a 14.99 euro!

La collana PlayStation Hits di Sony include oltre trenta classici PS4 venduti al prezzo di 19.99 euro (20.99 euro in formato retail) ma solamente per un periodo limitato alcuni giochi di questa serie sono disponibili al prezzo bomba di 14.99 euro!

La promozione è ora attiva sul PlayStation Store italiano limitatamente ai giochi prodotti e pubblicati da Sony Interactive Entertainment. Fino al 2 maggio sarà possibile acquistare a 14.99 euro l'uno i seguenti giochi: Until Dawn, The Last of Us Remastered, inFAMOUS Second Son, Little Big Planet 3, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Bloodborne, Driveclub e Ratchet & Clank.

Una bella occasione dunque per rimpolpare la propria ludoteca ad un prezzo piccolo piccolo, se non sapete cosa acquistare potete dare una occhiata al nostro speciale dedicato ai migliori giochi Sony per PS4 in offerta, una vera e propria guida all'acquisto pensata per aiutarvi nella scelta durante gli Sconti di Primavera sul PlayStation Store.

I giochi elencati saranno disponibili in offerta fino al 2 maggio, avete dunque tutto il tempo per ricaricare il vostro portafoglio e procedere con calma all'acquisto dei giochi desiderati.