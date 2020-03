PlayStation Hits: i migliori giochi PS4 in sconto per un periodo limitato

Continuano le offerte del PlayStation Store sui giochi della collana PlayStation Hits, i grandi classici ed i migliori giochi PS4 normalmente venduti a 19.99 euro ora in offerta a prezzo speciale per un periodo limitato.

Tra i giochi PlayStation Hits in offerta segnaliamo Terraria PlayStation 4 Edition a 12.34 euro, God of War a 15.99 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 12.99 euro, Gran Turismo Sport a 12.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 15.99 euro, Fallout 4 a 13.99 euro, Dishonored 2 a 12.59 euro, The Evil Within a 5.99 euro, Wolfenstein The New Order a 7.99 euro, Resident Evil 7 Biohazard a 16.99 euro, Tales of Berseria a 9.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 a 9.99 euro e Bloodborne a 12.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Vi ricordiamo che sul PlayStation Store è attiva anche la nuova offerta della settimana su un gioco PS4, inoltre hanno fatto il loro debutto oggi anche gli sconti di marzo su una selezione dei migliori titoli per PlayStation 4, in offerta per tutto il mese con sconti fino al 65% su alcuni giochi.

Si tratta senza dubbio di una bella occasione per arricchire la propria softeca PlayStation... risparmiando. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.