PlayStation Hits: nuovi sconti sui giochi più belli per PS4

La nuova ondata di sconti sul PlayStation Store coinvolge anche i giochi della collana PlayStation Hits per PS4, con alcuni titoli in promozione a prezzo speciale fino al 28 maggio. Ecco le migliori offerte attive.

La selezione questa volta non è particolarmente numerosa e i giochi PlayStation Hits in sconto non sono effettivamente tantissimi, scavando bene però è possibile trovare offerte sicuramente valide e interessanti. The Evil Within viene proposto a 15.99 euro mentre Wolfenstein The New Order è in vendita a 9.99 euro, Watch Dogs a 9.99 euro, Rayman Legends a 9.99 euro, Assassin's Creed 4 Black Flag a 5.99 euro e Batman Arkham Knight a 12,99 euro.

Le offerte purtroppo riguardano solamente i titoli citati ma non è escluso che nelle prossime ore altri giochi della collana PlayStation Hits possano essere proposti a prezzi ribassati, restiamo in attesa di scoprirlo. Nel frattempo sul PlayStation Store sono disponibili nuovi giochi in sconto a meno di 5 e 15 euro, oltre all'offerta della settimana legata a Just Cause 4.

Cosa ne pensate degli sconti PlayStation Hits? Approfitterete di queste offerte per aggiungere nuovi titoli alla vostra collezione? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.