PlayStation Hits: tanti giochi su Amazon sono in offerta a 10 euro

PlayStation Hits è definita da Sony come una raccolta "da epici capolavori vincitori di premi ai più apprezzati titoli per tutta la famiglia", praticamente i migliori giochi in esclusiva di Sony usciti per la passata generazione.

Quest'oggi grazie alle offerte di Amazon è possibile recuperare la versione fisica ad un prezzo scontato, tutti i giochi che vi segnaliamo oggi sono in offerta a 9,99 euro.



Un'occasione assolutamente da non perdere per chi se li è fatti scappare e vuole recuperare i migliori capolavori usciti su PlayStation 4, giocabili ovviamente anche su PlayStation 5 grazie alla funzione "retrocompatibilità", vediamoli assieme nel dettaglio

