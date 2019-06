PlayStation Hits: in arrivo nuovi sconti su videogiochi PS4 dal 28 giugno!

Dalle pagine del PlayStation Blog e dei canali social ufficiali di Sony apprendiamo che la collana PlayStation Hits si appresta a ricevere un importante aggiornamento per accogliere nuovi videogiochi PS4.

Oltre ai già aggiunti Resident Evil 7 Biohazard, Tales of Berseria e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, i prossimi giochi destinati a entrare nel catalogo di PlayStation Hits su PS4 sono God of War 3 Remastered, il soulslike del Team Ninja Nioh, Friday the 13th The Game e Horizon Zero Dawn. Il meraviglioso action free roaming di Guerrilla Games ci viene persino proposto in Complete Edition, ossia nella sua versione comprensiva di tutti i DLC che ne hanno caratterizzato il periodo post-lancio, ivi compresa l'espansione The Frozen Wilds.

Tutti i videogiochi in questione saranno disponibili presso i rivenditori selezionati e sulle pagine del PlayStation Store di PS4 a partire da venerdì 28 giugno al prezzo consigliato di 19,99 euro. Eccovi allora la lista completa della collana PlayStation Hits dopo l'aggiornamento di fine giugno:

Assassin’s Creed IV Black Flag

Batman: Arkham Knight

Bloodborne

Dragon Ball Xenoverse

Driveclub

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends

EA Sports UFC 2

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

Friday the 13th: The Game

God of War III Remastered

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

inFAMOUS Second Son

Killzone Shadow Fall

LittleBigPlanet 3

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Mortal Kombat X

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Need for Speed

Need for Speed Rivals

Nioh

One Piece: Pirate Warriors 3

Plants Vs. Zombies: Garden Warfare 2

Project CARS

Ratchet & Clank

Rayman Legends

Resident Evil 7 biohazard

Street Fighter V

Tales of Berseria

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Until Dawn

Watch_Dogs

Yakuza Zero

Cosa ne pensate dei nuovi videogiochi PS4 destinati a diventare dei PlayStation Hits entro fine giugno e, più in generale, del servizio offerto da Sony per evidenziare i titoli più importanti della storia dell'ultimo Monolite Nero?