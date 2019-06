PlayStation Hits: un video celebra l'arrivo dei nuovi sconti sui giochi PS4

Anticipato dall'annuncio sui canali social ufficiali di Sony, l'ingresso dei nuovi giochi PS4 nella collana PlayStation Hits viene festeggiato da un video promozionale che si focalizza sui titoli inseriti nell'aggiornamento estivo della ludoteca "classica" di PlayStation 4.

Il filmato propostoci da Sony accende i riflettori sui quattro videogiochi inseriti nel catalogo di PlayStation Hits e acquistabili al prezzo consigliato di 19,99 euro ppresso uno dei rivenditori autorizzati o direttamente dalle pagine del PlayStation Store di PS4.

Dallo scorso 28 giugno è perciò possibile acquistare a sconto il survival horror di Gun Media e IllFonic Friday the 13th The Game, l'edizione Remastered di God of War 3, il magnifico soulslike del Team Ninja Nioh e l'action free roaming di Guerrilla Games Horizon Zero Dawn. L'avventura di Aloy, oltretutto, ci viene proposta in Complete Edition, ossia nella sua versione comprensiva dell'espansione The Frozen Wilds e dei DLC del periodo post-lancio.

I quattro titoli in questione vanno così ad aggiungersi al catalogo di PlayStation Hits, recentemente arricchito dall'ingresso di altri videogiochi come Resident Evil 7 Biohazard, Tales of Berseria e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Per chi desidera ampliare ulteriormente la propria ludoteca, consigliamo di leggere questo approfondimento a firma di Davide Leoni dedicato ai Mega Sconti sui migliori giochi PS4, un'iniziativa lanciata da Sony per offrirci sconti fino al 65% su una vasta selezione di titoli del Monolite Nero.