PlayStation Home era avanti di 10-15 anni e ha anticipato i metaversi, per Jim Ryan

Oltre ad aver affermato che l'acquisizione di Bungie vale più di quella di Activision, Jim Ryan si è espresso anche su PlayStation Home, piattaforma social per la prima volta lanciata su PlayStation 3 a dicembre del 2008.

PlayStation Home non si è rivelato il tentativo più riuscito da parte di Sony nel mercato del gaming, e venne infine chiuso nel 2015. Tuttavia, secondo Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, la piattaforma era avanti 10-15 anni ed ha anticipato ciò che oggi conosciamo con il nome di metaverso.

"Abbiamo un paio di progetti in corso che sono molto entusiasmanti per noi, in termini di creazione di una sorta di metaverso legato al gaming che potrebbe eventualmente coinvolgere collaborazioni con altre divisioni di Sony", ha dichiarato Ryan durante una sessione di domande e risposte con gli investitori di Fidelity, riportata nei documenti presentati durante il processo tra Microsoft e la Federal Trade Commission. "Le risorse di intrattenimento di Sony hanno un enorme potenziale nell’area del metaverso". Per quanto riguarda PSVR2, Ryan afferma che il visore potrebbe avere un ruolo "più avanti, più a medio termine".

Se siete dei nostalgici dell'hub di PlayStation 3, sappiate che un gruppo di appassionati sta lavorando per riportare in vita PlayStation Home.