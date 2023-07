Playstation Home: la beta del ripristino da parte dei fan procede bene

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di Playstation Home, il metaverso di Playstation 3 tornato online grazie agli utenti. Sebbene al tempo non abbia avuto troppa fortuna, Sony ha rinnovato il marchio di Playstation Home fino al 2028.

Destination Home, il gruppo di modder che ha lavorato per diletto al ripristino di Playstation Home, ha ora rivelato che il loro primo beta test giocabile si è dimostrato un successo.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di IGN Pakistan, il content developer del gruppo, Nagato, ha dichiarato che il primo beta test è avvenuto nell'Ottobre 2022 e in quell'occasione, per la prima volta in sette anni, l'hub è tornato online grazie al contributo dei suoi appassionati. Destination Home è riuscita anche ad aggiungere la compatibilità interregionale in base alla quale vari aree regionali sono state raggruppate in un "enorme" server.



Destination Home si sta ora preparando per una seconda beta. Il progetto ha ricevuto un notevole supporto i modder che vi stanno lavorando sperano che chiunque abbia una PS3 possa ritrovare l'hub "così come lo ricordava".

Grazie ai possessori di PS3 che hanno fornito i propri dati di PS Home dalle loro console, Destination Home ha potuto anche aggiungere oggetti come i vestiti. Non sono acquistabili, ma Nagato ha dichiarato che il team sta cercando dei metodi per renderli disponibili gratuitamente a tutti i partecipanti in segno di gratitudine per il sostegno ricevuto.