PlayStation Home: il metaverso Sony è di nuovo online ed è tutto merito degli utenti

Ricordate di PlayStation Home? Si trattava in tutto e per tutto di un esperimento simile agli odierni metaversi e che, purtroppo, non ha avuto grande fortuna su PlayStation 3. A distanza di anni, un gruppo di modder ha deciso di provare a rimettere in sesto il servizio.

Dopo la chiusura avvenuta nell'ormai lontano 2015, quando Sony ha deciso di non voler effettuare un upgrade per PlayStation 4 malgrado i 41 milioni di utenti registrati, alcuni appassionati hanno deciso di fare il possibile per rimettere in funzione i server. Sfruttando i contenuti di una vecchia Beta, i modder del team che si fa chiamare Destination Home hanno fatto in modo che il software fosse nuovamente utilizzabile, sebbene sia ancora richiesto del lavoro per sistemare tutti i bug e le problematiche che caratterizzano tutte le versioni non definitive di un'applicazione.

In attesa che giungano altre migliorie, possiamo già dare uno sguardo ad un filmato pubblicato proprio nelle ultime ore da uno YouTuber che esplora l'attuale versione di PlayStation Home, che ovviamente non è compatibile con le normali console.

Se siete interessati all'argomento, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sull'attuale stato di Decentraland, metaverso a base di NFT che spopolava fino a qualche mese fa.