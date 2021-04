PlayStation Home tornerà su PS5? Sony rinnova il marchio fino al 2028

L'ente europeo preposto alla registrazione dei brevetti ha ricevuto da Sony la richiesta di rinnovare fino al 2028 tutte le proprietà intellettuali associate a PlayStation Home, lo "spazio virtuale" che ha chiuso i battenti su PS3 nel 2015.

Lanciata nel dicembre del 2008 con l'intervento degli autori di SCE London Studio, l'applicazione di PlayStation Home non ha mai conquistato il pubblico di PS3 nonostante le attrazioni virtuali e le attività proposte gratuitamente alla community di PS3. Il disinteresse degli appassionati spinse così Sony a ridurre progressivamente gli aggiornamenti della "piazza virtuale" di PS Home, fino a decretarne la definitiva chiusura il 31 marzo 2015 con lo spegnimento dei server.

Il recente rinnovo dei brevetti e dei marchi di PlayStation Home da parte della divisione europea del colosso tecnologico giapponese contribuisce perciò a rafforzare l'ipotesi del ritorno di questo servizio su PS4 e PlayStation 5 o in esclusiva assoluta per la console next gen di Sony, ovviamente in una forma rinnovata con funzionalità multiplayer e social sensibilmente più evolute. Dietro al rinnovo del marchio di PlayStation Home, però, potrebbe celarsi la più probabile volontà di Sony di proteggere fino al 2028 il patent in questione da ogni possibile iniziativa di speculatori impazienti di assicurarsi i diritti su marchi decaduti.