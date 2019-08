PlayStation Hong Kong anticipa l'annuncio di Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Come riportato da Gematsu, il PlayStation Store Hong Kong ha svelato l'esistenza di Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, nuova raccolta dedicata alla celebre mascotte Capcom. Al momento il gioco non è stato annunciato ufficialmente dal publisher.

Secondo quanto riportato, la collection includerà Mega Man Zero 1/2/3/4, Mega Man ZX e ZX Advent in un solo pacchetto, con uscita prevista per il 21 gennaio 2020 su PS4/PS4 PRO e presumibilmente anche PC, Xbox One e Nintendo Switch, così come accaduto per i precedenti giochi di Mega Man.

Questa la sinossi riportata sul PlayStation Store: "Mega Man Zero/ZX Legacy Collection brings together six classic titles in one game: Mega Man Zero 1, 2, 3, and 4, as well as Mega Man ZX and ZX Advent. In addition to the original games, this package includes an artwork gallery, music player, special filters, and much more. Casual Scenario Mode and a Save-Assist feature are available for those who would like to enjoy the story at their own pace. Players can also try their hand at the new leaderboard-based Z Chaser Mode, an exclusive new mode created just for this set of games."

Restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Capcom, una conferma potrebbe arrivare questo weekend dal PAX West oppure al Tokyo Game Show di settembre.