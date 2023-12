PlayStation illumina il Natale di Milano: multiplayer gratuito nel weekend su PS4 e PS5

Dopo aver omaggiato Jim Ryan con una PS5 nostalgica e dei biscotti a tema, Sony Interactive Entertainment rilancia il weekend di multiplayer gratuito su PS4 e PlayStation 5 e illumina il Natale di Milano con una nuova iniziativa.

L'ultima trovata della macchina pubblicitaria di Sony e PlayStation Italia coinvolge gli abitanti e i turisti del capoluogo lombardo con delle luminarie a tema PlayStation 5 e delle postazioni interattive allestite in Corso Como che esortano gli appassionati di videogiochi a 'vivere nuove emozioni'.

Oltre agli immancabili auguri di buone feste, il messaggio veicolato da SIE è perciò quello di spronare i giocatori ad abbracciare l'universo PlayStation per andare 'oltre l'ordinario, oltre lo straordinario e oltre l'immaginazione', delle frasi che si ripetono con delle luminarie natalizie che illuminano di 'blu PlayStation' gli edifici della centralissima Corso Como.

Ad accompagnare questa nuova iniziativa promozionale troviamo il nuovo Weekend di Gioco Multiplayer Gratuito su PS4 e PlayStation 5: nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, quindi, non servirà essere abbonati a PlayStation Plus per poter cimentarsi nelle sfide online di titoli come EA Sports FC 2024, NBA 2K24 o Call of Duty Modern Warfare 3. Sapevate che da qui a fine anno sono disponibili anche i tanti regali, sconti e bonus di PlayStation Plus Season of Play?