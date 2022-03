PlayStation: uno degli imminenti annunci è legato a FromSoftware?

Greg Miller di Kinda Funny Games ha fatto capire che gli altri due anni potrebbero riguardare giochi in arrivo esclusivamente su PlayStation , mentre le probabilità che gli annunci possano riguardare dei rinvii sono molto basse. Miller non può dire altro per non violare gli accordi di riservatezza e mettere nei guai le sue fonti, tuttavia le parole di Greg hanno ovviamente dato il via al treno dell'hype, con altri insider pronti a dire la loro.

#PlayStation

(Take this with a grain of salt, my source is not 100% sure when this will happen)



Massive news could come relatively quickly, we're talking about a few hours. — AccountNgt (@accngt) March 28, 2022

Ok, maybe this is why I’m hearing about Sony and From https://t.co/Zkexe386kL — Nick (@Shpeshal_Nick) March 28, 2022