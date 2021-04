PlayStation incassa più di Xbox e Nintendo nel 2020 ma Tencent batte tutti

Daniel Ahmad, celebre analista di NiKo Partners, ha pubblicato la classifica delle cinque aziende del mondo dei videogiochi che hanno incassato di più nel corso del 2020. Sebbene Sony abbia superato per entrate le rivali Nintendo e Microsoft, la compagnia giapponese soccombe di fronte al colosso cinese Tencent.

Tencent ha incassato 29.30 miliardi di dollari lo scorso anno, c'è da dire che in questa cifra rientrano le entrate di tutte le attività della holding, tra cui i social network e le app mobile, molte delle quali possono contare su centinaia di migliaia di utenti attivi in Cina.

Sony dal canto suo può contare su entrate pari a 22.67 miliardi di dollari, Nintendo segue con 15.79 miliardi e Microsoft chiude con 13.83 miliardi, in questi numeri sono compresi anche gli incassi delle vendite hardware. Infine la quinta compagnia per incassi è NetEase con 8.37 miliardi di dollari, si tratta anche in questo caso di un colosso cinese che sta però investendo sempre di più sul mercato occidentale con partecipazioni in studi come Bungie e Behaviour Interactive, solamente per citare due dei più importanti, ai quali però si aggiungono decine di altri team.

In chiusura specifichiamo come le cifre siano indicate per comodità in dollari, convertiti dai rispettivi valori in Yen e Yuan cinesi.