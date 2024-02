PlayStation: incassi record nell'ultimo trimestre ma i profitti sono bassi

Il Q3 dell'anno fiscale 2023 (ovvero il periodo che va dal primo settembre al 31 dicembre) è stato positivo per Sony Corporation per quanto riguarda gli incassi della divisione Game & Network Services, che ammontano a 1.444.4 miliardi di yen, circa 9 miliardi di euro al cambio attuale.

Si tratta di una crescita del 15.87% su base annua, di fatto il miglior Q3 di sempre per quanto riguarda gli incassi della divisione PlayStation. I profitti operativi del trimestre registrano invece un crollo del 25.90% su base annua toccando quota 86.1 miliardi di yen, circa 500 milioni di euro al cambio attuale.

Questo vuol dire che la divisione Game & Network Services incassa fiumi di denaro dalle sue attività ma al tempo stesso spende moltissimo per poter incassare simili cifre, lasciando margini di profitto ridotti e come vediamo in continuo calo di anno in anno, in quest'ultimo caso i ricavi toccano quasi -26% rispetto a dodici mesi fa.

E' probabile dunque che anche Sony, così come Microsoft e tanti altri publisher, possa dare vita ad un piano per ridurre le spese ed i costi fissi, cercando così di risparmiare denaro con l'obiettivo di aumentare i profitti di questo business.

Per il prossimo anno fiscale, Sony prevede un calo nelle vendite hardware e software PS5. Al 31 dicembre 2023, Sony ha piazzato 54.8 milioni di console PS5 e PS5 Slim in tutto il mondo.