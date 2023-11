PlayStation India Hero Project: primi giochi annunciati nel 2024

Shuhei Yoshida, ambasciatore del mondo indie su PlayStation, ha annunciato sul suo profilo X che presto Sony svelerà i primi titoli del programma PlayStation India Hero Project, equivalente del PlayStation China Hero Project, entrambi incubatori per supportare i migliori sviluppatori indiani e cinesi.

PlayStation India Hero Project è nato all'inizio del 2023 ma al momento Sony non ha svelato nessuno dei titoli coinvolti in questo progetto di supporto. Ricordiamo che l'India è un mercato tecnologicamente in espansione con studi locali che collaborano alla produzione di grandi blockbuster internazionali, mancano però talenti riconosciuti e riconoscibili in grado di dirigere e supportare lo sviluppo di un moderno videogioco indie, AA o AAA capace di competere con le grandi produzioni americane ed europee.

Oltretutto, la maggior parte dei team locali ha grande esperienza su giochi PC e mobile ma storicamente si lavora poco su console, Sony vuole però cambiare questo aspetto e fornire agli studi tutti gli strumenti necessari per iniziare a produrre videogiochi per PS4 e PS5, offrendo anche supporto su aspetti logistici, tecnici e artistici, un pacchetto completo per ampliare le conoscenze degli sviluppatori.

Non ci resta che attendere i primi mesi dell'anno prossimo per scoprire i primi titoli dell'ambizioso PlayStation India Hero Project.