PlayStation India Hero Project: svelati 5 giochi indie in arrivo su PS5, PS VR2 e PC

Dopo aver contribuito al lancio di FIST Forged in Shadow Torch e di tanti altri titoli in Occidente, l'iniziativa promossa da Sony per finanziare e fare da gracassa mediatica al lavoro svolto dalle software house indie più talentuose dell'Asia prosegue con i nuovi giochi del PlayStation India Project.

Dalle colonne del PlayStation Blog, il dirigente SIE Hector R Fernandez ci invita a sbirciare tra le pieghe del multiverso di esperienze interattive confezionate da cinque team di sviluppo che, con l'aiuto di Sony, stanno dando forma ad altrettanti videogiochi all'insegna dell'originalità e della creatività.

Meteora The Race Against Space Time

Realizzato da Big Boot Games e destinato ad approdare nei prossimi mesi su PS5, PS VR2 e PC, Meteora è un gioco di guida arcade che sprona gli utenti ad assumere il controllo di un planetoide in formazione desideroso di diventare un nuovo pianeta, non prima però di sfrecciare tra i detriti di un disco protoplanetario per sconfiggere i rivali in una vera e propria corsa a ostacoli.

Fishbowl

Il team Imissmyfriends descrive Fishbowl come "uno spaccato di vita che accompagna i giocatori in un viaggio di nostalgia e malinconia", un'avventura che esplora i temi del dolore, della connessione e della scoperta di sé sullo sfondo della cultura dell'India urbana. L'esperienza in pixel art tratteggiata dagli sviluppatori asiatici seguirà le gesta compiute da Alo e vedrà la luce su PC e PlayStation 5.

Mukti

Il nuovo videogioco di Underdogs Studio approfondisce una questione sociale davvero spinosa, ossia quella della tratta di esseri umani. Gli utenti devono percorrere i corridoi di un museo indiano e scoprire le strazianti verità che si celano dietro ogni opera d'arte e racconto, confrontandosì così una difficile realtà per fare luce sui drammi vissuti dalle vittime e dai sopravvissuti. L'esperienza interattiva di Mukti sarà disponibile su PC e PlayStation 5 nel corso dei prossimi mesi.

Requital Gates of Blood

Il team Holy Cow Productions pizzica le corde della nostalgia degli appassionati di metroidvania con un action platform a scorrimento laterale ispirato alla mitologia egiziana. Ambientato nel mondo mistico sotterraneo di Duat, Gates of Blood ci sprona a impersonare Zahrah, un'entità chiamata ad attraversare l'aldilà per sconfiggere i potenti guardiani delle Porte di Duat, non prima però di combattere schiere infinite di nemici e cimentarci in battaglie contro boss millenari. Il viaggio nell'aldilà egizio partirà nei prossimi mesi su PlayStation 5 e PC.

Suri The Seventh Note

Nel novero delle esperienze action adventure 2D del PS India Hero Project ritroviamo anche Suri The Seventh Note, il nuovo progetto targato Tathvamasi che promette di restituirci a schermo un'esperienza da Mille e una Notte sullo sfondo della mitologia indiana. L'odissea tratteggiata dagli sviluppatori asiatici ci farà scoprire i templi dell'Hymalaya, i forti perduti del Rajasthan, le giungle del Ghati occidentale e tanti altri luoghi incantevoli del regno mistico di Ragamandala. L'avventura promessaci dagli sviluppatori indiani partirà nei prossimi mesi su PS5 e PC.