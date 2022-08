PlayStation a tutto indie: i giochi indipendenti in arrivo su PS4 e PS5 ad agosto

Il mese appena cominciato si preannuncia davverpo caldo sul fronte indipendente. I curatori del PlayStation Blog ci hanno fornito una lista comprendente ben 6 giochi indie per PS4 e PS5 in arrivo sullo store da qui alla fine di agosto.

Ce n'è davvero per tutti i gusti, da sport fuori di testa a pericolose acrobazie, passando per mondi alieni e una vacanza sull'isola. Ad aprire le danze il 5 agosto ci pensa Gigabash, un gioco di combattimenti multigiocatore in cui fino a quattro partecipanti possono darsele di santa ragione nei panni di mech e mostri giganteschi. l'11 agosto tocca a Cult of the Lamb, un dissacrante mix di strategia, azione e avventura che vi porterà in giro per il mondo alla ricerca di potenziali anime da convertire, mentre il 16 agosto verrà il turno di Rollerdrome, che vedrà gli esuberanti sviluppatori di OlliOlli World per fornire il proprio punto di vista sugli sport rotellistici in tre dimensioni.

Appena due giorni dopo, il 18 agosto, arriverà Cursed to Golf con il suo inquietante stile grafico 2D, che vi guiderà attraverso 18 buche infernali generate proceduralmente e ricche di pericoli di ogni tipo. Il 15 agosto sarà la volta di I Was a Teenage Exocolonist, un titolo che fonde elementi provenienti da avventure grafiche, giochi di carte, giochi di ruolo e di strategia ambientato in un futuro fantascientifico, mentre il gran finale sarà affidato il 30 agosto a Inscryption (solo su PS5), descritto dai suo creatori - gli stessi di Pony Island e The Hex - "un'odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l'horror psicologico in un frullato di sangue". A tal proposito, potete leggere la nostra recensione di Inscryption, basata sulal versione PC già disponibile. Ricapitolando:

I giochi indie in arrivo ad agosto su PS4 e PS5

Gigabash (PS4 e PS5) - 5 agosto

Cult of the Lamb (PS4 e PS5) - 11 agosto

Rollerdrome (PS4 e PS5) - 16 agosto

Cursed to Golf (PS4 e PS5) - 18 agosto

I Was a Teenage Exocolonist (PS4 e PS5) - 25 agosto

Inscryption (PS5) - 30 agosto

Qual è il gioco indipendente che attendete di più?