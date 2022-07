PlayStation Indies: tutti i giochi e le novità annunciate per PS4 e PS5

Il 7 luglio, PlayStation ha dedicato la giornata ai giochi indipendenti, con una serie di appuntamenti comunicativi sui canali social della compagnia per svelare novità su sette giochi in arrivo su PS4 e PS5. Ecco tutti gli annunci!

Il primo annuncio è dedicato al sistema di combattimento di Sea of Star, in arrivo il prossimo anno su entrambe le console Sony. Passiamo poi a Signalis, gioco horror psicologico in multiplayer in uscita il 27 ottobre su PlayStation 4 (compatibile con PS5), il terzo annuncio riguarda invece Cult of the Lamb di Devolver Digital, in uscita anche sulle console PlayStation il prossimo 11 agosto.

Si continua con SCHiM in uscita nel 2023, un'avventura action tra luci e ombre che si contraddistingue per uno stile grafico davvero unico. Spazio anche a The Tomorrow Children Phoenix Edition (in uscita il 6 settembre 2022), riedizione premium del gioco uscito sei anni fa su PS4 e che si appresta ora a tornare con tante migliorie e modifiche al gameplay rispetto alla versione originale.



Cursed to Golf arriva il 18 agosto su PS4 e PS5, un gioco di golf arcade con grafica in Pixel Art che fa dell'immediatezza il suo punto di forza. Infine, chiudiamo con Inscryption, in arrivo su PS4 e PS5 con una serie di caratteristiche esclusive non disponibili su PC.