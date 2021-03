PlayStation Indies, la guida Sony alla partnership: come pubblicare un gioco su PS4 e PS55

Sull'onda dell'arrivo di nuovi Indie su PlayStation 4 e PlayStation 5, la dirigenza Sony propone un'interessante iniziativa dedicata a tutti i team indipendenti attualmente impegnati nello sviluppo di un titolo.

Con PlayStation Indies, Sony Interactive Entertainment invita le piccole software house a proporre le proprie produzioni per una pubblicazione su hardware PlayStation. La procedura per giungere a realizzare una partnership conta diversi step, il primo dei quali è l'avviamento del processo di registrazione su partners.playstation.net. In questa fase, oltre ad inserire le informazioni essenziali sul proprio team, gli sviluppatori indie dovranno fornire anche un Project Plan. Si tratta di una prima presentazione del progetto al quale stanno lavorando, nella quale Sony richiede di offrire alcuni dettagli quali stile artistico, finestra di lancio, descrizione delle feature di gameplay principali e più distintive.



In seguito all'approvazione di SIE, sarà necessario siglare un Global Developer and Publisher Agreement, che aprirà le porte ad una serie di strumenti volti a facilitare il processo di sviluppo del titolo proposto. Sony invita caldamente i candidati a inoltrare - oltre ai dettagli sul team e il gioco in sviluppo - anche una selezione di materiale visivo/interattivo per meglio veicolare l'idea alla base del titolo. Concept art, colonna sonora, video gameplay o, meglio ancora, una build anche in fase iniziale sono altamente apprezzate.