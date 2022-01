PlayStation Indies Initiative: sarà Yoshida a presentare l'evento sui giochi PS4 e PS5

A pochi giorni dall'inizio dell'evento, Shuhei Yoshida ha confermato ufficialmente che sarà lui a svolgere il ruolo di presentatore della PlayStation Indies Initiative Session.

L'appuntamento in questione si svolgerà il prossimo giovedì 20 gennaio 2022 nel corso dell'Asia Pacific Games Summit e durante l'evento dovremmo assistere a nuovi annunci e filmati di produzioni indipendenti che in futuro approderanno su PlayStation 4 e PlayStation 5. La notizia non sorprende, dal momento che Yoshida ha sempre avuto una certa attenzione per i videogiochi indie e da qualche anno a questa parte è proprio lui ad occuparsi dei rapporti con le software house minori per conto di Sony.

Quello con Yoshida non sarà l'unico panel da tenere d'occhio all'evento, visto che il giorno successivo, venerdì 21 gennaio 2022, vi sarà anche un appuntamento intitolato SOL CRESTA con protagonista Atsushi Inaba, il nuovo CEO di PlatinumGames, che parlerà del futuro della software house giapponese attualmente alle prese con Bayonetta 3 e Babylon's Fall. Si tratta quindi di due piccoli eventi che, sebbene non dovrebbero ospitare grossi annunci, potrebbero riservarci qualche sorpresa e lasciarci scoprire qualche prodotto minore che merita attenzione.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che i rumor riguardanti l'arrivo dei giochi PS3 su PS5 tramite retrocompatibilità su PS Store potrebbero essersi diffuse per via di un bug.